- Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest. "Complimenti a Simona Quadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest. Una vera campionessa, un orgoglio per Roma e per l’Italia. Grande Simona". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)