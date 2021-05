Migranti: Borrell, Ceuta è frontiera Ue con Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città autonoma spagnola di Ceuta è la frontiera europea con il Marocco e l'Unione europea farà il necessario per sostenere la Spagna in questa fase così difficile sul fronte migratorio. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri informale dedicato al conflitto nei Territori palestinesi occupati, a Gaza e in Israele. "Voglio sottolineare che Ceuta è la frontiera europea con il Marocco e l'Unione europea farà il necessario per sostenere la Spagna in questa fase così difficile", ha detto. Per Borrell "la priorità" è che non ci siano vittime tra "le persone che cercano di superare le frontiere" oltre al ritorno "alla normalità". (Beb)