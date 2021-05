Imprese: Besnier (Lactalis), fiducioso su aumento dei prezzi del latte nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Lactalis si è detto fiducioso su un "aumento dei prezzi del latte nel 2021". Lo ha detto il presidente del gruppo, Emmanuel Besnier, durante una conferenza stampa. Quest'anno "il prezzo del latte in Francia dovrebbe essere in aumento significativo, sarà trainato dai mercati internazionali", ha affermato il dirigente. Il presidente di Lactalis ha ricordato che il gruppo quest'anno è riuscito a "stabilizzare" i prezzi. Besnier ha poi spiegato che le trattative sul prezzo del latte tra il gruppo e la grande distribuzione sono state "difficili" e "non permetteranno obbligatoriamente di giustificare" una rivalorizzazione del prezzo del prodotto. Nel 2020 Lactalis ha registrato un aumento del 5,9 per cento dei ricavi, a 21,1 miliardi di euro, mentre l'utile netto è cresciuto del 34,3 per cento, a 427 milioni di euro.(Frp)