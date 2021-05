Germania: ministro Finanze Scholz, istituire club internazionale per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, istituire “un club internazionale per il clima”, formato da Paesi che mirano a bilanciare la tutela dell'ambiente con gli interessi dell'economia. L'obiettivo è impedire agli Stati all'avanguardia nella protezione del clima di subire svantaggi competitivi. È quanto riferisce il gruppo editoriale Rnd, che ha visionato il relativo documento del ministero delle Finanze firmato da Scholz, candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) a cancelliere per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. Nelle intenzioni di Scholz, l'associazione dei Paesi dovrebbe “sviluppare obiettivi comuni per la riduzione delle emissioni di gas serra, definire standard uniformi per la loro misurazione e proteggere dagli svantaggi della concorrenza internazionale gli Stati che desiderano proteggere il clima”. Come evidenziato dal ministro delle Finanze tedesco, “mentre molti Stati stanno intensificando i loro sforzi nazionali (o europei), finora non c'è stato alcun quadro di protezione a livello internazionale che protegga i pionieri della politica climatica dagli svantaggi nella concorrenza internazionale”. (segue) (Geb)