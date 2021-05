Germania: ministro Finanze Scholz, istituire club internazionale per il clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'esponente della SpD, “è chiaro che le economie possono rimanere sostenibili a lungo termine solo con un'ambiziosa riduzione delle emissioni” inquinanti. Allo stesso tempo, “la protezione del clima non dovrebbe costituire uno svantaggio di localizzazione nel breve e medio periodo”. Pertanto, prosegue Scholz, “un club internazionale per il clima può superare questo dilemma”. I membri di questo gruppo dovrebbero impegnarsi a “stabilire standard minimi comuni per le misure di politica climatica” coordinando le loro azioni. In questo modo, verrebbe creato “un quadro affidabile”, stabilendo linee guida internazionali per gli investimenti “rispettosi del clima ”. Per aumentare l'incentivo ad aderire al “Club per il clima”, Scholz suggerisce una stretta cooperazione tecnologica-politica tra le parti, ad esempio nella produzione di idrogeno. (segue) (Geb)