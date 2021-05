Germania: ministro Finanze Scholz, istituire club internazionale per il clima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come possibili condizioni per l'adesione, il ministro delle Finanze tedesco elenca la ricerca della neutralità climatica entro il 2050 al più tardi e la formulazione di un ambizioso obiettivo intermedio entro il 2030. Inoltre, i membri del gruppo dovrebbero concordare “regole uniformi per la contabilizzazione delle emissioni di CO2 delle loro merci”. Secondo il candidato cancelliere della SpD, basi di calcolo trasparenti e uniformi sono particolarmente necessarie per la produzione di cemento, acciaio, alluminio, prodotti chimici, fertilizzanti, vetro e carta. Inoltre, i membri del club dovrebbero concordare un metodo comune e uniforme per calcolare i loro prezzi espliciti e impliciti sul biossido di carbonio nei settori dell'energia e dell'industria. Per Scholz, il prezzo della CO2 dovrebbe essere uniforme all'interno del club del clima. L'obiettivo è impedire le delocalizzazioni volte esclusivamente a risparmiare sui costi delle emissioni inquinanti. (segue) (Geb)