Germania: ministro Finanze Scholz, istituire club internazionale per il clima (4)

- Non appena il club per il clima avrà concordato un concetto comune, gli Stati membri potrebbero introdurre compensazioni fiscali alla frontiera nei confronti dei Paesi terzi che non si impegnano in maniera comparabile nella protezione del clima. In questo modo, i Paesi del club per il clima potrebbero proteggere le proprie economie dal dumping ambientale. Scholz afferma: “Con il ritorno degli Stati Uniti nell'Accordo di Parigi e l'ambiziosa agenda del presidente Biden, c'è una nuova finestra di opportunità per approfondire la cooperazione internazionale nella politica per il clima, per creare mercati internazionali di punta per le tecnologie rispettose del clima e per rafforzare la fiducia nel coordinamento internazionale delle politiche per il clima”. Il ministro delle Finanze tedesco conclude: “Dovremmo approfittarne, perché il problema intrinsecamente globale del cambiamento climatico necessita anche di risposte internazionali”. (Geb)