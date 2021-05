M5s: Rousseau non consegna dati iscritti, incettabile, ostacola forza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è successo un fatto gravissimo", denuncia il Movimento cinque stelle in un post su Facebook. L’Associazione Rousseau, "non ha provveduto alla consegna" dei dati relativi agli iscritti del Movimento entro il termine dei cinque giorni che era stato indicato, un comportamento, sottolinea il post "oggettivamente grave e palesemente illegittimo. In tale modo l’Associazione Rousseau cerca di ostacolare e di rinviare, come già da tempo, la possibilità per gli iscritti del movimento di esercitare i propri diritti associativi e di esprimersi sul nuovo progetto politico". I Cinque stelle quindi aggiungono di non comprendere "come un compagno di viaggio con cui si è fatto un percorso insieme stia macchiando una così nobile storia con atti che la legge non ammette. E' inaccettabile che un soggetto privato possa tentare di ostacolare l’attività di una forza politica del Parlamento e di governo, accampando pretestuose e incomprensibili motivazioni, anche di natura economica". (segue) (Rin)