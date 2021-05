Lavoro: Giana (Atm), piano da 600 assunzioni ma mancano candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm fatica a trovare candidati per i 600 nuovi posti di lavoro che ha previsto di creare, anche a causa del costo della casa a Milano. È quanto ha spiegato il direttore generale dell'azienda di trasporto pubblico Arrigo Giana, che oggi pomeriggio in commissione consiliare Mobilità e Partecipate di Palazzo Marino ha illustrato il piano strategico di Atm al 2025. "Stiamo creando una serie di percorsi e incentivi per presentarsi e venire a lavorare in Atm. Dal punto di vista delle assunzioni ne abbiamo in piano circa 600. Il problema è la mancanza di candidature a tutti i livelli: stiamo facendo molta fatica ad assumere", ha riferito il dg, sottolineando poi che "stiamo lavorando per migliorare il gender balance: oggi l'8 per cento delle donne lavora con noi, l'obiettivo nostro è arrivare al 14 per cento. La nostra campagna di assunzione è molto rivolta alle donne perché ci sono ambiti per cui non è spiegabile la differenza tra numero di uomini e donne che presentano il curriculum". "Le donne sono un po' diffidenti nel presentare le candidature", secondo Giana, che ha parlato in generale di "grossi problemi di candidature a ogni livello di posizione, sia autisti sia per posizioni considerate più alte. Il tema è sicuramente economico, anche se non è così basso il nostro trattamento". (segue) (Rem)