Lavoro: Giana (Atm), piano da 600 assunzioni ma mancano candidature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attrarre persone dal resto di Italia - ha osservato il direttore generale di Atm - si scontra con il fatto che la vita a Milano è un po' più dispendiosa e quindi il livello retributivo che offriamo noi diventa meno appetibile". Per questo l'azienda sta "avviando alcuni accordi con istituzioni che gestiscono ad esempio residenze universitarie non molto frequentate in questo periodo per offrire ai neo assunti di Atm una sistemazione provvisoria per cercare con più calma una sistemazione conveniente" e "cercando di fare delle azioni mirate per rimuovere eventuali barriere all'ingresso, sul tema dell'housing, ma anche sul tema dell'abilitazione necessaria per gli autisti che costa 2mila euro e viene rilasciata dalle scuole guida. Stiamo ipotizzando - ha concluso Giana - un prestito d'onore per abbassare il costo a carico del lavoratore perché l'abilitazione non sia una barriera". (Rem)