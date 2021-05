Migranti: Meloni, solidarietà Conservatori europei a popolo spagnolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei (Ecr party), Giorgia Meloni, dichiara di seguire "con apprensione quanto sta avvenendo a Ceuta dove migliaia di immigrati irregolari premono per entrare in territorio spagnolo. Esprimo la solidarietà dei Conservatori europei al popolo spagnolo - continua la parlamentare in una nota - per questa inaccettabile aggressione e ribadisco che non ci potrà essere futuro europeo se non si pone un freno immediato all'immigrazione incontrollata". (Com)