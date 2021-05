Medio Oriente: Borrell, Ungheria non si riconosce in testo finale Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' l'Ungheria il Paese che non si è trovato d'accordo con il testo uscito dal Consiglio informale Affari esteri dedicato al conflitto e alle violenze tra israeliani e palestinesi. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri informale dedicato al conflitto nei Territori palestinesi occupati, a Gaza e in Israele. "Si tratta dell'Ungheria", ha detto rispondendo a una domanda. "Avrei preferito che tutti si rivedessero in questo testo. Sinceramente non riesco a capire come si possa non essere d'accordo con questo testo, ma devo prenderne atto", ha aggiunto. (Beb)