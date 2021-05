Emilia Romagna: Donini, aperte prenotazioni a over 16 fragili e italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Emilia-Romagna si estende la campagna di vaccinazione anti-Covid, in maniera coerente con quanto previsto dal piano nazionale. La Regione ha recepito le due recenti ordinanze della struttura commissariale, allargando ulteriormente la platea di coloro che, al di là delle fasce d’età, devono ricevere il vaccino in via prioritaria". Lo ha annunciato l'ente regionale in una nota: "Dunque, tutte le persone che rientrano nella cosiddetta categoria 4 e cioè affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 pur non appartenendo alla categoria degli estremamente vulnerabili - senza limiti di età, a partire quindi dai 16 anni; i cittadini italiani iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), che vivono temporaneamente sul territorio nazionale e il personale diplomatico; il personale dei Centri estivi. Per quanto riguarda i familiari, conviventi e caregiver di disabili gravi (altro gruppo indicato dalle ordinanze), le somministrazioni in Emilia-Romagna sono già state avviate". Ad annunciare le novità, oggi in Commissione assembleare, l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. (segue) (Ren)