Medio Oriente: premier sloveno Jansa, Israele attaccato proprio come lo fu la Slovenia

- Israele è stato attaccato come lo fu la Slovenia quando proclamò la propria indipendenza. Lo ha dichiarato il premier sloveno Janez Jansa, esprimendo su Twitter il proprio sostegno a Tel Aviv rispetto alla situazione in Medio Oriente. "Israele, come la Slovenia, fu attaccato dai Paesi vicini il giorno della dichiarazione di indipendenza nel 1948", ha scritto Jansa aggiungendo che "anche quest'anno Hamas ha attaccato per primo, lanciando razzi su bersagli civili in Israele mentre si nascondeva dietro i propri civili". "La comunità musulmana sta commettendo un grave errore sostenendo i terroristi", ha concluso. (Seb)