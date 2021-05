Trasporto aereo: Lupo (M5s), a rischio i vettori italiani, governo si muova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun accordo sulla vertenza Air Italy: 1.383 dipendenti in bilico da mesi, appesi ad un filo sottile e debole che le scelte politiche e poco strategiche del passato e del presente hanno portato all'ennesimo fallimento di un nostro storico vettore italiano. Lo sottolinea la senatrice M5s Giulia Lupo. "Ancora prima di Air Italy, fu Meridiana. I liquidatori della compagnia aerea - continua Lupo - confermano che si andrà avanti con i licenziamenti collettivi. Blue Panorama e Neos continuano a chiedere aiuti adeguati per non arrivare a condizioni di non ritorno. Alitalia viene alimentata con il contagocce e si parla di un piano di soli 50 aerei lasciando fette di mercato che invece proprio in quest'anno difficile si era pian piano cercato di recuperare rimanendo in prima linea a servizio del Paese. Chiedo al governo che ci sia un focus concreto di visione e strategia per tutelare e rilanciare il settore del trasporto aereo che rimane fondamentale per un Paese come il nostro. Chissà cosa si intende con l'espressione 'La divergenza delle rispettive posizioni non ha, dunque, consentito alle Parti di trovare un accordo nella fase sindacale della procedura', frase pronunciata dai liquidatori di Air Italy visto che non ci risulta abbiano mai cambiato posizione", conclude.(Com)