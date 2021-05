Germania: maggioranza rimuove legge su catene approvvigionamento da odg Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza al Bundestag ha rimosso la proposta di legge sulle catene di approvvigionamento internazionali dall'ordine del giorno del parlamento federale, che avrebbe dovuto votare il provvedimento il 20 maggio prossimo. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando come la proposta del governo federale vincola le imprese tedesche ad assicurarsi che i propri fornitori esteri rispettino i diritti umani. Le società che non si conformano possono subire multe per un ammontare pari a fino il 2 per cento del fatturato annuo o essere escluse dagli appalti pubblici per tre anni. Rimane controversa la questione della responsabilità individuale delle imprese tedesche, che ha portato al rinvio del voto al Bundestag. Secondo il ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Hubertus Heil, la dilazione “non è drammatica, succede” quando sono necessari “due o tre giorni in più” per riflettere e discutere. Allo stesso tempo, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha sottolineato che la legge sulle catene di approvvigionamento internazionali deve essere approvata. (Geb)