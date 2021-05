Egitto: Fondo governativo apre conto bancario per raccogliere donazioni per i palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo governativo egiziano "Tahya Misr" ha aperto un conto bancario in tutti gli istituti di credito del Paese, destinato alla raccolta di contributi dall'interno e dall'esterno dell'Egitto per ricostruire Gaza e soddisfare le esigenze di vita e di farmaci dei palestinesi. Il Fondo governativo, istituito dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi nel 2015, ha annunciato l'invio di un convoglio di aiuti umanitari a Gaza, composto da più di 100 container, sotto lo slogan "Condividiamo per l'umanità". Lo stesso presidente Al Sisi ha annunciato anche un contributo di 500 milioni di dollari per il processo di ricostruzione nella Striscia di Gaza, dopo la conclusione dello scontro in corso tra Israele e i gruppi armati nell'enclave. In un vertice con il suo omologo francese Emmanuel Macron e con re Abdullah II di Giordania, Al Sisi ha affermato che le aziende egiziane parteciperanno al processo di ricostruzione a Gaza. (Cae)