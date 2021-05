Scuola: Provincia Frosinone, oltre 27 milioni di euro per istituti Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 27 milioni di euro per sei istituti scolastici superiori della città di Cassino. Lo rende noto la provincia di Frosinone. "Un risultato importante nel settore dell'edilizia scolastica provinciale, grazie ai finanziamenti ottenuti dall'ente guidato dal presidente Antonio Pompeo, che oggi ha illustrato gli interventi nel corso di una conferenza stampa nella sala Restagno del palazzo municipale di Cassino - si legge nella nota -. Con lui il sindaco della città martire, Enzo Salera; la consigliera provinciale delegata a formazione e pubblica istruzione, Alessandra Sardellitti; il dirigente del settore edilizia scolastica della provincia, l'ingegner Loreta Iacobone e, in sala, i dirigenti scolastici delle scuole interessate dai finanziamenti. Due le tipologie di fondi: circa 8 milioni di euro quelli ottenuti dalla Provincia attraverso il decreto interministeriale 87/2019, destinati all'Iis 'San Benedetto' per interventi di ampliamento, adeguamento e miglioramento sismico (4.023.171,68 euro); al Liceo Magistrale 'M. T. Varrone' (adeguamento e miglioramento sismico per 2.835.000 euro) e all'Iis 'Righi' - succursale Ipsia Cassino (adeguamento e miglioramento sismico per 1.122.897,17 euro). Oltre 19 milioni di euro, invece, sono i fondi Por-Fesr Lazio 2014-2020 (europei e regionali) destinati ad interventi di adeguamento sismico per 4 istituti: Biennio Itis Folcara (6.115.600 euro); I.T.C.G. Medaglia D'Oro (4.226.400 euro); I.I.S. 'San Benedetto' via Berlino (5.678.800 euro); I.I.S. 'San Benedetto' via Casilina nord (2.659.200 euro) e Palestra Liceo Classico 'G. Carducci' (582.400 euro)". (segue) (Com)