Scuola: Provincia Frosinone, oltre 27 milioni di euro per istituti Cassino (2)

"È senza dubbio un segnale importante, - ha detto in apertura di conferenza il presidente della Provincia, Antonio Pompeo - quello che aspettavamo per dimostrare non soltanto che le Province sono vive e vegete ma anche il grande ruolo che hanno avuto soprattutto in questo periodo di emergenza per attirare risorse a vantaggio dei territori. Con questi importanti finanziamenti, ottenuti attraverso canali ministeriali e fondi regionali ed europei, si riporta al centro di uno dei settori più delicati, strategici e fondamentali per la crescita del nostro Paese e la formazione dei cittadini di domani. Con i fondi ottenuti potremo garantire nei territori – e oggi parliamo di oltre 27 milioni di euro per le strutture di Cassino - edifici sicuri, accoglienti ma soprattutto luoghi di socialità in un momento di grave emergenza anche e soprattutto per il settore scolastico. Tengo anche a ricordare il grande lavoro, che abbiamo portato avanti come Upi Lazio, di cui mi onoro essere il presidente, per incentivare la costruzione di nuove scuole nel paese. È così, attraverso risorse dirette e direttamente spendibili sui territori che potremo dare ai nostri ragazzi luoghi moderni, efficienti e sicuri dove crescere e formarsi. La scuola – ha concluso Pompeo - è il passaporto per il futuro e noi, uomini delle istituzioni, abbiamo il dovere di consegnare ai nostri ragazzi strutture idonee, moderne e sicure dove possano prepararsi ad affrontarlo".