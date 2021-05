Scuola: Provincia Frosinone, oltre 27 milioni di euro per istituti Cassino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la consigliera provinciale con delega a formazione e pubblica istruzione, Alessandra Sardellitti, ha rimarcato la grande e continua attenzione della Provincia nei confronti delle scuole, sottolineando come "sia importante la collaborazione interistituzionale per arrivare a risultati straordinari, come questo, in una città dove sono i numeri a fare la differenza. Voglio complimentarmi con i dirigenti scolastici degli istituti di Cassino: i dati sulle iscrizioni non solo fanno onore a loro e a tutto il personale scolastico ma sono la dimostrazione che le scuole di questa città restituiscono tanto ai ragazzi che le frequentano e che arrivano anche da fuori Regione. Il nostro ente ha continuato a lavorare con impegno e dedizione anche durante i periodi più difficili dell'emergenza e se oggi siamo qui a parlare di risorse importanti per il territorio è una sfida che abbiamo vinto e di cui siamo estremamente orgogliosi". (segue) (Com)