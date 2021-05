Scuola: Provincia Frosinone, oltre 27 milioni di euro per istituti Cassino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, nel porgere i saluti al presidente Antonio Pompeo, alla consigliera provinciale Alessandra Sardellitti e ai dirigenti scolastici intervenuti, ha dichiarato: "Ringrazio per questa sensibilità mostrata – ha detto rivolgendosi agli esponenti politici provinciali – Era giusto comunicare quanto verrà fatto per le nostre scuole, proprio qui a Cassino, presenti i dirigenti scolastici che abbiamo invitato e della cui presenza siamo contenti. È un appuntamento importante, atteso da tanto tempo. Da circa 20 anni non si stanziavano fondi per rendere più sicure le nostre scuole a tutela della incolumità dei nostri ragazzi. Una cosa alla quale teniamo particolarmente, una priorità. Noi qui, su questo aspetto, abbiamo fatto grossi interventi nelle scuole di competenza comunale. Quella che ci si presenta è un'occasione che dobbiamo saper cogliere, perché non so se, né quando si ripresenterà. Dopo anni di disinteresse, dobbiamo riconoscere che c'è stata una svolta nella politica degli interventi sulle strutture scolastiche da parte del governo centrale. Occorre quindi lavorare bene e stare molto attenti a che tutto quanto progettato venga realizzato a regola d'arte". (Com)