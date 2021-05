Roma 2021: primarie, Fassina (SpR), "rilancio città passa per lavoro e lotta a disuguaglianze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cominciamo a segnare un percorso che ha bisogno di essere incentrato sul lavoro, sul contrasto alle disuguaglianze su uno sviluppo di Roma sostenibile, e che rimette al centro la dignità della persona, faremo questa bella sfida”. Così Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma e deputato di Leu, in occasione della conferenza organizzata all’Associazione Enrico Berlinguer, in cui ha ufficializzato la sua candidatura per le primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Interpellato in merito alla possibilità che altre forze di coalizione possano convergere sulla sua candidatura alle primarie, Fassina ha spiegato: "La mia candidatura è frutto di 5 anni di lavoro in Campidoglio dove, metro dopo metro, abbiamo fatto un percorso nella città, nei luoghi in cui si sono sviluppati conflitti e quindi è sostanzialmente frutto di questa rete che abbiamo costruito in questi anni. Sono molto interessato ad avere il supporto delle forze politiche che riconosceranno il lavoro fatto in questi anni”, ha concluso. (Rer)