Trasporto aereo: Air France, primo volo con carburante a base di olio di cottura

- Air France ha realizzato il suo primo volo di lungo raggio utilizzando del carburante a base di olio di cottura usato. "Questo biocarburante ha il 91 per cento di emissioni di CO2 in meno rispetto al cherosene. Risultato: meno 20 tonnellate di CO2 emesse su questo volo", ha scritto su Twitter il sottosegretario ai Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari. Air France ha effettuato questo primo volo sulla tratta tra Parigi e Montreal. "Sono convinta che i carburanti dell'aviazione sostenibile siano no strumento essenziale per la decarbonizzazione dell'aviazione", ha scritto su Twitter Anne Rigail, direttrice generale della compagnia aerea francese. "Questo volo verso Montreal segna l'impegno di Air France e dei suoi partner Total e Aeroporti di Parigi per creare questa filiera cruciale per l'aeronautica francese", ha aggiunto Rigail.(Frp)