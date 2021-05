Decreto Sicurezza alimentare: Modena (FI), ripara a pasticcio precedente governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza alimentare è certamente un bene pubblico che va tutelato perché attiene alla salute di ciascuna persona. Bene ha fatto il governo Draghi a intervenire con prontezza per riparare il pasticcio del precedente governo, con cui erano stati depenalizzati alcuni possibili illeciti in ordine alla tracciabilità dei prodotti alimentari. Non importa perché il pasticcio si è originato quanto la capacità dimostrata dal governo attuale di porvi riparo". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, durante il dibattito sul decreto che introduce modifiche in materia di sicurezza alimentare.(com)