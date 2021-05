Ciad: leader ribelli Fact su morte Deby, possibile che sia stato ucciso dai suoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le ipotesi circolanti sulle circostanze in cui è avvenuta la morte del presidente del Ciad, Idriss Deby, ce n'è una che coinvolge la presenza sul campo di battaglia di una guardia del corpo "ribelle" dello stesso Deby il quale in passato si sarebbe rifiutato di arrestare l'oppositore Yaya Dillo Djerou. Ne ha parlato ad "Agenzia Nova" il leader del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), Mahamat Mahdi Ali, precisando di non poter "garantire questa versione" ma di averla sentita circolare e che un funzionario francese avrebbe assistito a tutta la scena. Secondo la versione - che circola da alcune settimane in contrasto a quella ufficiale secondo cui il capo dello Stato sarebbe stato ucciso in battaglia contro i ribelli - la situazione sarebbe degenerata quando Deby si sarebbe recato sul campo per galvanizzare le sue truppe impegnate in battaglia contro i ribelli ma, una volta trovato al campo base delle Forze armate ciadiane anche la guardia del corpo in questione, Deby avrebbe chiesto cosa ci facesse sul posto "quel ribelle", scatenando uno scambio a fuoco che gli è poi costato la vita. "Ma al di là di tutto questo, il ruolo di un capo dello Stato è quello di prendere le armi ed andare a combattere?", si interroga Mahamat Mahdi, ricordando che la Costituzione del 1996 - anno in cui Deby fu rieletto per la prima volta - richiedeva un presidente non militare alla guida del Paese. "Il Ciad è un Paese che ha mille generali per un esercito di 30 mila uomini, e con tutto questo Deby ha scelto comunque di andare a combattere", ha osservato il leader ribelle, che ritiene inoltre "fumosa" la decisione della commissione elettorale di annunciare in fretta e furia il vincitore delle elezioni presidenziali dello scorso 11 aprile. "I risultati avrebbero dovuto essere pronunciati il 25 (aprile), Deby è morto il 19. Hanno preferito eleggere un morto e poi fare un colpo di Stato per evitare che fosse eletto il secondo arrivato", ha aggiunto il leader ribelle. (Res)