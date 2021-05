Ue: Gentiloni, centreremo obiettivo di avere prime risorse Recovery entro pausa estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà centrato l'obiettivo di arrivare ad avere le prime risorse del Next Generation Eu prima della pausa estiva. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione della proposta di tassazione per le imprese. La Finlandia "non direi" che fosse tra i Paesi "ostici", ha detto commentando l'approvazione del Parlamento finlandese oggi della decisione sull'aumento delle risorse proprie nel Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, conditio sine qua non per la Commissione per andare sui mercati finanziari e raccogliere le risorse necessarie al Next Generation Eu. "Direi che certamente lì la sfida era significativa perché era necessario avere i due terzi dei componenti di entrambe le camere", ha spiegato. Quindi, "numeri molto alti", ha aggiunto. "Molto bene che sia stato approvato in Finlandia" il documento sulle risorse proprie. (segue) (Beb)