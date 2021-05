Farmacap: Terranova (M5s), auspico con intervento prefettura si eviti privatizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prefetto ha convocato le organizzazioni sindacali di Farmacap e la giunta di Roma Capitale per il 20 maggio relativamente alle problematiche legate alla gestione dell’azienda speciale e delle 45 farmacie che assicurano un servizio essenziale alla cittadinanza. Speriamo si arrivi rapidamente alla definitiva soluzione della crisi, evitando la privatizzazione di Farmacap". Lo dichiara in una nota il consigliere del M5s in Campidoglio, Marco Terranova. (Rer)