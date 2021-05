Ue: Gentiloni, aggiornamento fiscale sia pezzo della ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggiornamento dei sistemi fiscali dovrebbe essere un pezzo della strategia dell'Unione europea per la ripresa economica. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione della proposta sulla tassazione delle imprese. "Oggi lanciamo un piano per aggiornare i nostri sistemi fiscali" che sono "del secolo scorso e che vanno aggiornati se vogliamo utilizzare il fisco da un lato per ridurre le frodi, l'evasione, l'elusione fiscale. In secondo luogo per far pagare le tasse dove si realizzano i profitti da parte delle grandi imprese, non dove hanno le proprie sedi legali. In terzo luogo attraverso una tassazione minima per evitare una concorrenza sleale tra Paesi europei, per evitare di danneggiarci l'uno con l'altro come purtroppo sta accadendo", ha detto. (segue) (Beb)