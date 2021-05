Ue: Gentiloni, aggiornamento fiscale sia pezzo della ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo sistema aggiornato è anche molto importante per tutti i grandi piani di investimenti che sono necessari perché senza una certezza, senza una riduzione dell'elusione e dell'evasione fiscale, avremo meno risorse per trasformare le nostre economie. Mi auguro che questo piano di modernizzazione del fisco sia una pezzo della nostra strategia di ripresa economica", ha sottolineato Gentiloni. Sul digitale la nuova amministrazione statunitense sta rendendo "senz'altro" le cose meno complicate. "Eravamo in uno stallo perché di fatto l'amministrazione precedente (di Donald Trump) proponeva una sorta di tassazione facoltativa. Ora, le tasse facoltative non sono del tutto convincenti. Quella proposta è stata accantonata e adesso c'è l'amministrazione (Joe) Biden che è pienamente dentro il negoziato per costruire un accordo", ha spiegato. (Beb)