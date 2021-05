Trasporti: Fit-Cisl, rinnovo Ccnl logistica consente avvio percorso ammodernamento settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, commentando la firma odierna del rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori della Logistica, trasporto merci e spedizione esprime soddisfazione "due volte per questo rinnovo: sia per la firma in sé sia perché siamo riusciti a superare una serie di resistenze che hanno portato addirittura a uno sciopero del settore il 29 e 30 marzo scorsi". "Ogni rinnovo di contratto - spiega Pellecchia - è importante per noi e per i lavoratori e le aziende che ne beneficiano: significa infatti in questo caso aggiornare la parte economica, consentendo a un settore, che impiega quasi un milione di lavoratrici e lavoratori, di continuare con un concreto riconoscimento il lavoro che non si è mai interrotto durante i periodi di lockdown, evitando al Paese ulteriori disagi e difficoltà nell'approvvigionamento dei beni essenziali. Nel caso particolare del Ccnl Logistica, il contesto era complicato, per la numerosità (24 associazioni datoriali) e l'eterogeneità (dagli autotrasportatori fino ai corrieri espressi e molti altri) delle parti coinvolte: per la prima volta oggi, a differenza di quanto avvenuto nel corso dei precedenti rinnovi, il contratto è stato firmato da tutte le parti datoriali. È un riconoscimento importante del valore e del ruolo del ccnl, soprattutto considerando il periodo molto difficile che stiamo vivendo, a causa della pandemia" (segue) (Com)