Trasporti: Fit-Cisl, rinnovo Ccnl logistica consente avvio percorso ammodernamento settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ottenuto l'erogazione di una somma, a titolo di una tantum, di 230 euro, in tre tranches quale riconoscimento economico per il periodo non coperto dal Ccnl", aggiunge Maurizio Diamante, segretario nazionale Fit-Cisl, secondo cui si tratta di "un aumento economico, coerente con le richieste condivise dalle delegazioni sindacali di 104 euro e il rafforzamento del welfare inteso sia come sanità integrativa Sanilog sia come ente bilaterale Ebilog. Ora tocca alle lavoratrici e ai lavoratori esprimersi su questo risultato. Come sindacati da oggi dobbiamo affrontare i temi che riguardano gli aspetti normativi alla luce dei cambiamenti verificatisi durante la pandemia e degli investimenti di cui necessita il settore. Altro tema urgente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto i dati allarmanti sugli infortuni sul lavoro ci dicono che c'è bisogno di una campagna straordinaria sulla questione per sensibilizzare, informare e formare le lavoratrici e i lavoratori del settore". Pellecchia chiede ora ora che "il governo faccia la sua parte sviluppando velocemente le norme di applicazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da favorire lo sviluppo organizzato del settore a partire dalla semplificazione legislativa e dall'adozione di tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, prevedendo tutte le iniziative per favorire la transizione ecologica finalizzata al trasporto sostenibile. Da parte nostra l'obiettivo ora è arrivare ai rinnovi di tutti contratti collettivi nazionali i cui tavoli stentano a decollare, a partire da quello degli autoferrotramvieri-internavigatori, per il quale c'è una vertenza in atto". (Com)