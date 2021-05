Giustizia: Salvi (Csm) su nomine procura, con carrierismo Falcone avrebbe prevalso su Meli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il “carrierismo” che c’è oggi nella magistratura, Giovanni Falcone avrebbe prevalso sul collega più anziano Antonino Meli nella corsa alla nomina di consigliere istruttore della procura di Palermo. E’ la sintesi della risposta data dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, Giovanni Salvi, in merito alla domanda sullo scandalo delle nomine alle procure, fatta da uno studente del liceo scientifico “Edoardo Amaldi” di Torre Angela dopo la lezione magistrale per ricordare le stragi di Capaci e via d'Amelio. "Il carrierismo esiste nella magistratura ma è stato generato dai problemi che hanno visto contrapposti Meli e Falcone". Il magistrato fa riferimento alla nomina nel 1988 di Antonino Meli a consigliere istruttore della procura di Palermo, preferito, per anzianità, a Giovanni Falcone. Salvi fa parte del comitato di presidenza del Consiglio superiore della Magistratura (Csm). "Noi" al Csm "dobbiamo fare delle scelte. Vogliamo dei dirigenti di uffici giudiziari che siano dei buoni amministratori dell'ufficio? E allora scegliamo Falcone che è più giovane di Meli. E che presenta un suo curriculum che, come disse Sciascia, è di un professionista dell'antimafia. Chi vogliamo, Meli che è più anziano e che non aveva demeritato o Falcone che è un professionista delle attività che riguardano la mafia?". (segue) (Rer)