Giustizia: Salvi (Csm) su nomine procura, con carrierismo Falcone avrebbe prevalso su Meli (2)

- Ciò che dice Salvi sembra riferirsi a pieno, senza mai dirlo apertamente, ai contrasti tra le correnti della magistratura sfociate nel Csm per la nomina del nuovo capo della procura di Roma "ingessata" tra l'elezione contestata del più giovane Michele Prestipino Giarritta e quelle dei più titolati (e anziani) Lo Voi e Viola. "E' da quel contrasto che ci furono devastanti conseguenze all'interno della magistratura quando furono assassinati Falcone e poi Borsellino, perché coloro che avevano votato per l'anzianità furono indicati come i nemici di Falcone ma non era così. Ritenevano sbagliato che quella fosse la strada per evitare il carrierismo. Allora si è seguita una strada diversa, stimolati anche dalle riforme fatte nel 2006. Questo stimola al carrierismo e porta però a scelta di dirigenti selezionati non per anzianità, ma per ciò che hanno fatto in carriera", ha continuato Salvi. "Il secondo grande errore è stato quello di contrastare il peso delle correnti, che c'è ed è sbagliato, attraverso meccanismi elettorali, ed è successo esattamente ciò che è successo nella politica. Si è spostato il centro delle decisioni da una collegialità quando c'erano le elezioni proporzionali con liste contrapposte e che si eleggevano i magistrati che componevano il consiglio superiore, a magistrati che concorrono singolarmente e che devono avere avere l'appoggio delle segreterie perché solo cosi posso essere eletti". (segue) (Rer)