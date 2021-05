Giustizia: Salvi (Csm) su nomine procura, con carrierismo Falcone avrebbe prevalso su Meli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo meccanismo infernale della carriera, di per sé non è malvagio, ma è un tentativo di selezione all'interno dei magistrati che però non dovrebbe portare a questo perché" noi magistrati "dovremmo essere uguali e ci dovremmo distinguere solo per le funzioni; tutto questo è punito dal peso preponderante delle beghe interne che porta a queste conseguenze. Non è facile trovare una soluzione. C'è chi vuole tornare indietro ed avere dirigenti nominati per anzianità, ma questo ci riporta Meli. C'è chi vuole sorteggiare, ma questo è contro la Costituzione e contro il fatto stesso che la democrazia possa funzionare. Questi sono i nodi che noi dovremmo affrontare e che io non so come si risolveranno", ha concluso il procuratore generale presso la Corte di cassazione Giovanni Salvi (Rer)