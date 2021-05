Africa: premier portoghese Costa, trovare nuove forme di cooperazione con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vertice sul finanziamento delle economie africane, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, "è molto importante per noi per trovare nuove forme di cooperazione tra l'Unione europea e tutti i paesi africani, per rispondere non solo all'emergenza Covid-19, ma per lo sviluppo strutturale del continente africano". Lo ha affermato il primo ministro portoghese, Antonio Costa in una dichiarazione stampa a Parigi, spiegando che questo vertice ha il sostegno della presidenza portoghese dell'Unione europea e durante il quale si discuterà con le organizzazioni internazionali, in particolare il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca mondiale. L'obiettivo ha sottolineato Costa è "trovare nuovi modi per rispondere alla pressione del debito dei paesi africani, soprattutto in questa crisi. Nel caso del Portogallo, Costa ha ricordato che il suo Paese ha già approvato la moratoria del debito per due dei paesi di lingua portoghese e sta considerando di estenderla ad altri. Tuttavia, Costa ha spiegato che il Portogallo "ha un debito molto alto" e, pertanto, questa moratoria, oltre alle relazioni con i paesi africani di lingua portoghese, "deve essere vista nel quadro generale dell'Unione europea". (segue) (Res)