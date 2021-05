Africa: premier portoghese Costa, trovare nuove forme di cooperazione con l'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier portoghese Costa ha fatto riferimento alla proposta definita "molto interessante" della direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva, secondo la quale i Paesi europei che non utilizzano i loro diritti speciali di prelievo possono prestarli ai paesi africani su base bilaterale, in modo da non aumentare l'indebitamento di questi paesi, e a margini compatibili con l'indebitamento di ciascun paese europeo. Antonio Costa ha anche sottolineato l'accordo raggiunto il 17 maggio nell'Unione Europea per creare la "carta blu", un meccanismo di immigrazione legale "favorirà notevolmente la circolazione di dirigenti, ricercatori e studenti tra i due continenti, decisivo per rafforzare la cooperazione nelle aree commerciali e scientifiche, ed essenziale per il continente africano. Il viaggio a Parigi è stato anche l'occasione per il primo ministro di prendere contatti bilaterali, in particolare con gli omologhi di Angola e Mozambico, Tunisia, Ruanda ed l'Egitto. "Siamo tutti consapevoli che il Mozambico ha bisogno di un sostegno particolare nella lotta contro il terrorismo, che è una minaccia globale, e che, come ha detto il presidente Filipe Nyusi, solo con una grande coalizione internazionale è possibile affrontarlo", ha spiegato Costa, ricordando che il Portogallo ha truppe che affrontano il terrorismo nella Repubblica Centrafricana e nel Mali. (Res)