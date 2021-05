Nagorno-Karabakh: presidente Harutyunyan, Esercito diventerà più combattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh “esiste, e diventerà più combattivo”. Lo ha dichiarato il presidente dell’autoproclamata repubblica, Arayik Harutyunyan, durante una visita al ministero della Difesa, come riporta l’agenzia di stampa “Armenpress”. Nel corso della visita sono state discusse questioni riguardanti la riforma dell'Esercito, così come il miglioramento delle condizioni sociali dei militari. Harutyunyan, inoltre, ha espresso profonda gratitudine a tutto il personale dell'Esercito “per aver adempiuto altruisticamente alla sua missione e aver difeso la patria dall'aggressione delle truppe turco-azerbaigiane, facendo del loro meglio”. "Abbiamo un programma di pace dignitoso e duraturo, ma richiede anche garanzie di sicurezza”, ha aggiunto il presidente, ribadendo che “l'esercito di difesa esiste, e diventerà più combattivo", e come risultato delle riforme pianificate, "sarà formato , un esercito professionale, dove i militari a contratto avranno un ruolo importante". Affrontando la questione del miglioramento delle condizioni sociali dei militari, Harutyunyan ha sottolineato che “con il sostegno attivo del governo dell’Armenia, il problema della fornitura di alloggi agli ufficiali in pensione sarà completamente risolto entro il 2023, così come sarà fatto un lavoro supplementare per fornire garanzie sociali ai soldati, e per migliorare la condizione sociale dei militari disabili e delle loro famiglie”.(Rum)