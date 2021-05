Medio Oriente: ministero Esteri Cina, Washington "insensibile verso i diritti umani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno mantenuto un atteggiamento "insensibile riguardo ai diritti umani del popolo palestinese, nonostante continuino a sostenere a parole di difendere il popolo musulmano". Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, in riferimento agli sviluppi del conflitto israeliano-palestinese. "La comunità internazionale è profondamente sconvolta dal modo in cui gli Stati Uniti stanno gestendo il conflitto - ha osservato Zhao - è questa la diplomazia che caratterizza i cosiddetti diritti umani e i valori che gli Stati Uniti affermano di sostenere?". Zhao ha fatto riferimento anche alla notizia dell'approvazione da parte degli Usa di una vendita di armi ad Israele per un valore di 735 milioni di dollari (risalente a una settimana prima dell'escalation a Gaza), dicendo che "è necessario che gli Stati Uniti adottino una posizione imparziale" e che "cooperino con la comunità internazionale al fine di allentare le tensioni". (segue) (Cip)