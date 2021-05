Medio Oriente: ministero Esteri Cina, Washington "insensibile verso i diritti umani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Zhao arrivano a seguito del dibattito aperto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Medio Oriente, durante il quale il ministro degli Esteri Wang Yi ha presentato una proposta in quattro punti per fermare l'escalation. Wang ha spiegato che l'iniziativa della Repubblica popolare prevede in primo luogo la cessazione immediata delle violenze: "La Cina - ha detto il ministro - condanna fermamente gli atti violenti contro i civili". In secondo luogo, "l'assistenza umanitaria è una necessità urgente": Wang ha esortato Israele ad adempiere agli obblighi previsti dai trattati internazionali. In terzo luogo, Pechino evidenzia la necessità di sostegno internazionale: "Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve intraprendere un'azione vigorosa sul conflitto Palestina-Israele e spingere la situazione a raffreddarsi in tempi brevi", ha affermato il ministro, che da ultimo ha definito la soluzione a due Stati "la via d'uscita fondamentale" per una coesistenza pacifica tra Palestina e Israele. La Cina, inoltre, si è detta disponibile ad ospitare colloqui di pace tra le parti, nel timore che il conflitto in atto a Gaza possa innescare una crisi "incontenibile" nella regione mediorientale. La Cina, che ha assunto la presidenza di turno del Consiglio all'inizio di maggio, "continuerà a sollecitare la pace e promuovere i colloqui, e adempiere alle nostre responsabilità alla presidenza del Consiglio di sicurezza", ha detto il capo della diplomazia di Pechino. (segue) (Cip)