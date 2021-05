Medio Oriente: ministero Esteri Cina, Washington "insensibile verso i diritti umani" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese ha utilizzato l’occasione anche per attaccare gli Stati Uniti, accusandoli di bloccare qualsiasi dichiarazione che possa favorire una de-escalation tra Israele e il gruppo islamista Hamas. “Purtroppo, semplicemente a causa dell’ostruzionismo di un Paese, il Consiglio di sicurezza non è stato in grado di parlare con una sola voce", ha detto Wang, riferendo di aver convocato due riunioni di emergenza sulla crisi durante le quali gli Stati Uniti “si sono schierati dalla parte opposta al diritto internazionale”. Sono parole che confermano la determinazione della Cina a utilizzare la questione israelo-palestinese come strumento nel quadro della crescente rivalità con gli Stati Uniti. Esse, tuttavia, ribadiscono anche l’intenzione di Pechino di assumere un ruolo sempre più centrale come attore globale di sicurezza, in grado di mettere in discussione quello di Washington. (segue) (Cip)