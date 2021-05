Medio Oriente: ministero Esteri Cina, Washington "insensibile verso i diritti umani" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un’intenzione apparsa evidente in particolare dopo l’ascesa al potere del presidente Xi Jinping. Negli ultimi anni la Cina ha rafforzato la propria presenza ai vertici delle Nazioni Unite, occupando posizioni di rilievo anche nelle diverse agenzie dell’universo onusiano. Parallelamente, la Repubblica popolare ha intensificato la propria proiezione internazionale con l’apertura di una base militare a Gibuti, con un contributo sempre maggiore alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite e con esercitazioni congiunte in diverse aree del mondo. Interventi in linea con la strategia contenuta nel Libro bianco della difesa pubblicato nel 2015, che sancisce la transizione da una politica concentrata sulla difesa del territorio cinese a una strategia di “difesa attiva”, che prevede la salvaguardia degli interessi all’estero e il mantenimento della pace regionale e mondiale. (segue) (Cip)