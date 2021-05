Medio Oriente: ministero Esteri Cina, Washington "insensibile verso i diritti umani" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Medio Oriente, per una serie di fattori, appare un’area cruciale per testare le ambizioni cinesi. Come sottolinea il “Middle East Institute”, la necessità di garantirsi fonti di approvvigionamento energetico sicure e di estendere la propria influenza attraverso il maxi-progetto della Nuova via della seta spinge Pechino a guardare con sempre maggiore interesse a un’area dalla quale, al contrario, gli Stati Uniti vogliono disimpegnarsi (come nei fatti hanno chiarito tutte le ultime amministrazioni succedutesi alla Casa Bianca nell’ultimo decennio). Con Xi Jinping la Cina ha elevato il rango delle relazioni diplomatiche con Egitto, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Con la Repubblica islamica, un attore che ha particolare influenza a Gaza, Pechino ha firmato un accordo di “partenariato strategico comprensivo” che si estenderà per 25 anni e che prevede un rafforzamento della cooperazione “economica, politica e di sicurezza”. (segue) (Cip)