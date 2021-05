Medio Oriente: ministero Esteri Cina, Washington "insensibile verso i diritti umani" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora la Cina ha evitato attentamente di lasciarsi coinvolgere nei lunghi conflitti in corso nella regione mediorientale, ma l’intervento di Wang Yi al Consiglio di sicurezza sembra suggerire un cambio di posizione da parte di Pechino. “La superiorità militare degli Stati Uniti in Medio Oriente – osserva l’Istituto australiano di strategia politica (Aspi) – rimarrà probabilmente incontrastata per un po’, ma non sarà sufficiente a fermare la crescita strategica della Cina nella regione (e oltre). Per questa ragione, gli Usa avranno bisogno di rafforzare il proprio prestigio politico, il proprio impegno economico e la propria influenza culturale. Altrimenti, per dirla con le parole usate da Biden a febbraio, la Cina ‘mangerà nel nostro piatto’”. (Cip)