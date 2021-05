Farmacap: Palozzi (Cambiamo), bene Prefetto, evidente fallimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto della convocazione della giunta Raggi e delle organizzazioni sindacali per giovedì 20 maggio in merito a Farmacap, da parte del Prefetto, che ringraziamo per la sensibilità e l'attenzione dimostrate su una questione cosi delicata". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "Organizzazione" di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "La situazione è davvero pesante e critica - aggiunge - e noi riteniamo che sia assolutamente necessario fare il possibile per garantire un futuro all'azienda, ai servizi svolti, e soprattutto dare certezze occupazionali ai dipendenti della municipalizzata. Al contempo, un dato politico risulta palese ed evidente: il fallimento dell'amministrazione capitolina e della sindaca Raggi nella gestione di Farmacap e, più in generale, delle partecipate di Roma Capitale".(Com)