Scuola: Lega, interrogazione e audizione su linea guida gender

- "Nessuna linea guida sulla teoria di genere deve essere diffusa nelle scuole del Lazio. Inoltre, è gravissimo l'utilizzo inappropriato di un simbolo di un'azienda sanitaria per diffondere un documento, dei cui contenuti lo stesso San Camillo Forlanini non è responsabile". Così il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. "Abbiamo predisposto un'interrogazione urgente - aggiunge - oltre a chiedere un'audizione urgente in commissione Sanità del dg dell'azienda, al fine di conoscere nel dettaglio come sia stato possibile che un Istituto abbia potuto utilizzare e diffondere un documento simile con loghi riconducibili alla Regione Lazio, precisando quali siano i rapporti e la ragione del rapporto di collaborazione con questo Istituto e le finalità dell'accordo. Ringraziamo il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, per essersi attivato al Ministero per bloccare questa follia". (Com)