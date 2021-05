Trasporti: Giana (Atm), ipotizziamo ritorno al pareggio nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm nel 2020 a ha avuto 962 milioni di euro di ricavi, contro i 982 del 2019, con una riduzione del 2 per cento in un anno. La previsione al 2021 è di 990 milioni e nel 2022 di 1.149. L'Ebit è stato negativo di 44 milioni di euro nel 2020, contro il risultato positivo per 6 milioni di euro del 2019. Per l'anno in corso l'Ebit è previsto sempre negativo, a -36 milioni di euro. È quanto è emerso durante la commissione consiliare Partecipate e Mobilità del Comune di Milano dedicata alla presentazione del piano industriale di Atm. "Nel 2019che è stato ultimo anno normale - ha spiegato il direttore generale Arrigo Giana - abbiamo avuto un valore di ricavi vicino a un miliardo, un margine operativo dell'11 per cento, ovvero sopra i 100 milioni di euro, che è la media che ci consente di generare cassa per portare avanti il piano investimenti. Questo valore ha avuto una drastica riduzione nel 2020 e avrà una drastica riduzione anche nel 2021, con ripercussioni anche nel 2022. Ipotizziamo si torni a un orizzonte di pareggio nel 2022". "L'orizzonte di piano - ha proseguito - arriva al 2025 e questo tipo di crescita sarà tra il 5 e il 10 per cento all'anno negli anni successivi fino ad arrivare al 2025". Con la pandemia l'azienda ha "perso marginalità, con una perdita di volumi sia del tpl che di tutte le altre attività, come sosta e parcheggi". Per questo Atm ha sviluppato il piano strategico 2021-2025: "Abbiamo bisogno - ha spiegato Giana - di attività nuove, per avere nuove marginalità, per avviare nuovi investimenti, sviluppo e innovazione".(Rem)