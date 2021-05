Roma: strappa una banconota dalle mani di un passante, arrestato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo Scalo Termini hanno arrestato un 22enne, senza fissa dimora, che poco prima aveva rubato una banconota di 20 euro a un passante in via Giolitti. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri, impegnata nel controllo dell’area che interessa lo scalo ferroviario, subito dopo aver strappato dalle mani di un passante, che la stava riponendo nel portafogli, una banconota da 20 euro. Il 22enne è stato arrestato e accompagnato in caserma, dove resterà in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di furto con strappo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al derubato. (Rer)