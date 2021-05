Mozambico: Unhcr, garantire accesso all'asilo in Tanzania per persona in fuga da Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) si è detto "profondamente preoccupato" per i resoconti secondo cui le persone in fuga dalla provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, sono state rimpatriate con la forza dopo essere entrate in Tanzania. "L'Unhcr e i suoi partner hanno ricevuto notizie preoccupanti - comprese testimonianze dirette - secondo cui diverse migliaia di mozambicani sono stati respinti dalla Tanzania nel Mozambico settentrionale dallo scorso anno. Ciò include le segnalazioni di oltre 1.500 respinte questo mese", ha affermato oggi il portavoce dell'Unhcr, Boris Cheshirkov, nel corso di un briefing con la stampa a Ginevra. "Durante una missione inter-agenzia nell'aprile 2021 al confine con Negomano, in Mozambico, l'Unhcr e i suoi partner hanno appreso che la maggior parte dei mozambicani che vi si rifugiano sperava di trovare rifugio in Tanzania dopo essere fuggiti dagli attacchi mortali di gruppi armati non statali a Palma a marzo. I testimoni hanno raccontato all'Unhcr di aver camminato per giorni fino al fiume Rovuma, attraversandolo in barca per raggiungere la Tanzania, da dove sono stati restituiti dalle autorità. Molti erano donne e bambini piccoli", ha detto il portavoce. (segue) (Res)