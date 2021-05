Mozambico: Unhcr, garantire accesso all'asilo in Tanzania per persona in fuga da Cabo Delgado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unhcr è allarmato per le notizie secondo cui agli sfollati mozambicani è stato impedito di chiedere asilo. "Chiediamo a tutte le parti di consentire la libera circolazione dei civili in fuga da violenze e conflitti, in cerca di protezione internazionale, sicurezza e assistenza, compreso il rispetto e il pieno sostegno del diritto di attraversare le frontiere internazionali per chiedere asilo", ha aggiunto Cheshirkov. "A Negomano testimoni hanno riferito all'Unhcr di essersi separati dai familiari mentre fuggivano dai loro villaggi in Mozambico, mentre alcuni erano stati separati all'arrivo in Tanzania. Molti hanno riferito di essere stati arrestati, trasportati in una scuola locale e interrogati da funzionari tanzaniani. Coloro che non erano in grado di fornire prove della nazionalità tanzaniana sono stati rimpatriati in Mozambico attraverso un punto di confine diverso da quello utilizzato per entrare nel paese, inclusi individui o famiglie di nazionalità mista", denuncia l'Unhcr. La situazione è particolarmente disperata per le madri single, che ora soggiornano a Negomano senza sostegno familiare. "Le condizioni a Negomano sono disastrose e il bisogno di cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e servizi sanitari è acuto, ma solo una limitata assistenza umanitaria sta raggiungendo la zona remota", ha proseguito il portavoce, facendo inoltre appello a entrambi i governi affinché "rispettino il principio dell'unità familiare e non lesinino sforzi per garantire che i membri della famiglia separati siano rintracciati e riuniti il ​​prima possibile". L'Unhcr e i suoi partner hanno fornito protezione e assistenza di base a 50 mila persone nel nord del Mozambico lo scorso anno e prevedono di assistere altre 250 mila persone entro la fine di quest'anno. Circa 724 mila persone sono state sfollate con la forza dall'inizio del conflitto nella provincia di Cabo Delgado, nell'ottobre 2017. (Res)