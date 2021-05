Repubblica Ceca-Serbia: Vucic, non dimenticheremo mai le parole di Zeman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia "non dimenticherà mai" le parole dell'attuale presidente ceco Milos Zeman di scuse per il bombardamento Nato sulla Jugoslavia nel 1999. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, parlando in una conferenza stampa congiunta con Zeman oggi a Praga. "So che oggi non è popolare parlare di amicizia tradizionale, ma quello che ho vissuto oggi qui a Praga e l'ospitalità del presidente Zeman mi hanno toccato profondamente", ha detto il presidente serbo. "Voglio ringraziare il presidente Zeman per le meravigliose parole rivolte alla Serbia. Le scuse del presidente Zeman sono le parole di un uomo coraggioso che non adula nessuno. Non dimenticheremo mai queste parole, che nessuno ha detto finora. Da oggi, il popolo serbo percepirà il popolo ceco non solo come amico ma anche come popolo fraterno", ha detto Vucic. Il presidente della Serbia ha affermato che è stato discusso oggi "il futuro delle relazioni bilaterali" e ha ringraziato per il sostegno che la Repubblica Ceca fornisce a Belgrado nel suo cammino verso l'Unione europea. (segue) (Seb)